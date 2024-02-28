СМИ: фильм «Чебурашка» продлили на третью часть
Создатели российского семейного комедийного фильма «Чебурашка» решили снять третью часть, утверждает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».
По данным журналистов, премьера второй части «Чебурашки» состоится в новогодние праздники в 2026 году. Третий фильм выйдет на год позже.
Telegram-канал утверждает, что в режиссерском кресле останется Дмитрий Дьяченко. Сами создатели пока не комментировали информацию о продлении картины.
«Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года. Фильм собрал более шести миллиардов рублей и стал самой кассовой картиной отечественного проката, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru