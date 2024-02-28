СМИ: фильм «Чебурашка» продлили на третью часть

По данным журналистов, премьера второй части «Чебурашки» состоится в новогодние праздники в 2026 году. Третий фильм выйдет на год позже.

Telegram-канал утверждает, что в режиссерском кресле останется Дмитрий Дьяченко. Сами создатели пока не комментировали информацию о продлении картины.

«Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года. Фильм собрал более шести миллиардов рублей и стал самой кассовой картиной отечественного проката, напоминает «Радиоточка НСН».

