СМИ: фильм «Чебурашка» продлили на третью часть

Создатели российского семейного комедийного фильма «Чебурашка» решили снять третью часть, утверждает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

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По данным журналистов, премьера второй части «Чебурашки» состоится в новогодние праздники в 2026 году. Третий фильм выйдет на год позже.

Telegram-канал утверждает, что в режиссерском кресле останется Дмитрий Дьяченко. Сами создатели пока не комментировали информацию о продлении картины.

«Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года. Фильм собрал более шести миллиардов рублей и стал самой кассовой картиной отечественного проката, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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