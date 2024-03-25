Калининград возглавил рейтинг самых культурных городов России
Россияне назвали самыми культурными городами Калининград, Ярославль и Петрозаводск. Об этом сообщил сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ.
Эксперты провели опрос в соцсетях, поинтересовавшись у подписчиков, какие города они считают культурными. Сервис выбирал населенные пункты с наиболее востребованными объектами культуры. При этом в список не включили Москву и Санкт-Петербург.
Самым культурным городом участники опроса назвали Калининград, его выбрали 43% респондентов. Вторым оказался Ярославль (23%), на третьем месте расположился Петрозаводск (11%).
Также в число самых культурных городов вошли Екатеринбург (10%), Архангельск (9%), Владимир (7%), Волгоград (5%), Калуга (3%), Иркутск (2%). Замыкает топ-10 Вологда, за которую проголосовали 1% подписчиков.
Ранее сервис путешествий Tutu составил рейтинг самых романтичных мест России. Первым в списке оказался маяк Токаревского во Владивостоке. Также в рейтинг вошли Мост поцелуев в Краснодаре и тюменский Мост влюбленных, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru