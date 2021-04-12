«Как в сказке». Российская джазовая певица о выступлении на премии «Оскар»

В 2020 году, за полтора месяца до объявления режима самоизоляции, в США состоялась церемония вручения премии «Оскар». Российская джазовая певица и актриса мюзикла Анна Бутурлина, озвучивавшая главную героиню мультфильма «Холодное сердце» - Эльзу, производства студии Уолт Дисней, была приглашена выступить на сцене легендарной кинопремии.

Для номера организаторы «Оскар» выбрали 10 певиц из 45 стран, в которых прошел прокат и озвучка анимационного фильма. Анна Бутурлина стала одной из 10 исполнительниц, кому предложили приехать в Америку.

В интервью НСН Бутурлина отметила, что первое на что она обратила внимание – теплая атмосфера, царившая за кулисами шоу.

«Для меня это стало невероятным событием, как сказка. Это была чудесная командная работа. Было приятно наблюдать за работой коллег, потому что каждая по-разному поет и при этом никакой конфликтности, все дружественно, все как-то ласково, это было очень интересно», - рассказала она.

По ее словам, в организации этого масштабного мероприятия задействованы тысячи человек, которые «трудятся, как муравьи».

«Очень комфортно работать в процессе, который продуман до мелочей. Просто выполняешь свою функцию, как певец. Тебе не нужно думать ни о чем, все вопросы решаются мгновенно. Это очень приятно. Сразу наступает правильное расслабление, и ты сосредотачиваешься на качестве своего выступления. Все что меня волновало, это чтобы я каблуком на сцене за что-то не зацепилась, потому что дым пускали по полу, не было видно точек, на которые вставать. И думала, лишь бы монитор не выпал из уха. Во всем остальном я была уверена», - отметила она.

Ежегодная 93-я церемония вручения премии «Оскар» состоится уже через 2 недели, 25 апреля. И как обещали организаторы, она пройдет в привычном офлайн-формате, с соблюдением всех норм безопасности препятствующих распространению коронавирусной инфекции.

