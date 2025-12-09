Продюсер заявил о нехватке артистов мюзикла в России

«Это жуткая проблема, потому что мало найти человека, который хорошо поет. Нужно найти того, кто хорошо играет и танцует. И девочки, и мальчики – проблема. Мы решаем проблему подготовки кадров совместно с Щукинским училищем. В четвертый раз уже выпускаем курс студентов, который посвящен именно этому виду искусства. Большинство артистов попадают именно к нам в театр. Это удобно и училищу, они понимают, что студенты не выйдут в бездну, а сразу попадут с большой театр», - отметил он.

Ранее солист мюзиклов, композитор и продюсер Алексей Лосихин сообщил «Радиоточке НСН», что мюзиклы пользуются особой популярностью в провинции на фоне сокращения гастролей звезд эстрады по городам страны.

