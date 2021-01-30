Кадр с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы опубликовали в Сети

Кристен Стюарт играет леди Диану в байопике «Спенсер». В Сети опубликовали первые кадры, на которых актриса запечатлена в образе королевской особы Великобритании.

Принцессу Диану признали самой красивой королевской особой в истории

Биографическая картина Пабло Ларраина рассказывает о событиях, которые привели леди Ди к решению развестись с принцем Чарльзом. Съемки пройдут в Германии и Великобритании. Основное действие развернется в поместье Елизаветы II – в Сандрингеме, где Диана окончательно решила расстаться с венценосным мужем.

Премьерный показ состоится осенью 2021 года, когда исполнится 24 года со дня смерти принцессы.

В картине также заняты актеры Салли Хокинс, Шон Харрис и Тимоти Сполл.

Стюарт обеспокоена своим акцентом и старательно работает, чтобы его убрать, потому что публика «хорошо знает голос леди Ди», - отмечает РИА Новости.

Напомним, Пабло Ларраин в 2016 году уже снимал байопик «Неруда», посвященный истории жизни чилийского поэта и нобелевского лауреата.

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ФОТО: twitter.com/@neonrated
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