Кабмин выделит на проведение «Интервидения» 600 млн рублей
Правительство выделит 600 миллионов рублей на проведение песенного конкурса «Интервидение» в Санкт-Петербурге. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Средства выделят из резервного фонда правительства. Международный конкурс пройдет в 2024 году, говорится в документе.
Министерству иностранных дел России поручено проконтролировать целевое использование средств. Ведомство должно предоставить отчет до 1 декабря 2025 года.
С идеей создания «Интервидения» выступил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Конкурс станет аналогом «Евровидения». Интерес к участию проявили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Белоруссия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Писатель Додолев: Пугачева и ее окружение игнорировали Градского
- В Киеве нашли мертвой врача из Великобритании
- Кабмин выделит на проведение «Интервидения» 600 млн рублей
- При атаках Израиля пострадали более 200 исторических памятников Газы
- Лукашенко поручил поделиться яйцами с Россией
- Генштаб Польши: нарушившая воздушное пространство ракета была российской
- Данила Козловский анонсировал спектакли в Германии и на Кипре
- Сборная Аргентины не будет использовать 10-й номер после окончания карьеры Месси
- Самыми популярными зарубежными авто в России стали Hyundai и Kia
- Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru