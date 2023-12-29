Кабмин выделит на проведение «Интервидения» 600 млн рублей

Правительство выделит 600 миллионов рублей на проведение песенного конкурса «Интервидение» в Санкт-Петербурге. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Средства выделят из резервного фонда правительства. Международный конкурс пройдет в 2024 году, говорится в документе.

Министерству иностранных дел России поручено проконтролировать целевое использование средств. Ведомство должно предоставить отчет до 1 декабря 2025 года.

С идеей создания «Интервидения» выступил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Конкурс станет аналогом «Евровидения». Интерес к участию проявили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Белоруссия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
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