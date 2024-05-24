Кабмин РФ одобрил проект сотрудничества с Узбекистаном в создании кино

Предстоят ещё предметные переговоры между сторонами, после чего соглашение будет подписано. Ранее представители кинематографа из Узбекистана и России договорились о реализации нескольких совместных проектов по созданию художественных и документальных фильмов.

В частности, в Узбекистане вместе петербургской студией «Лендок» планируются съемки фильма-сказки «Волшебный кувшин». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Узбеккино» совместно с российским каналом «Культура» также готовит цикл документальных фильмов «К истокам древних цивилизаций».

