Кабмин РФ одобрил проект сотрудничества с Узбекистаном в создании кино

Кабинет министров Российской Федерации одобрил проект соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в сфере совместного производства кинофильмов. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Проект подготовило министерство культуры. Он предварительно был согласован с министерством иностранных дел и другими профильными ведомствами. Получено также предварительное согласие Ташкента.

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Предстоят ещё предметные переговоры между сторонами, после чего соглашение будет подписано. Ранее представители кинематографа из Узбекистана и России договорились о реализации нескольких совместных проектов по созданию художественных и документальных фильмов.

В частности, в Узбекистане вместе петербургской студией «Лендок» планируются съемки фильма-сказки «Волшебный кувшин». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Узбеккино» совместно с российским каналом «Культура» также готовит цикл документальных фильмов «К истокам древних цивилизаций».

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Фото: uzbkino.uz
ТЕГИ:СотрудничествоУзбекистанКино

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