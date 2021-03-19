JAZZ FM приглашает на выставку клипмейкера Мироновой в центр М’АРС

Радио JAZZ FM приглашает слушателей на выставку легендарного режиссера-клипмейкера Ирины Мироновой, которая пройдет с 18 марта по 20 июня в Центре современного искусства М’АРС.

Ирину – режиссер клипов Аллы Пугачевой «Осень», Тимати «Когда ты рядом», Людмилы Гурченко и Бориса Моисеева «Петербург Ленинград», MakSим «Знаешь ли ты» и многих других. За 20 лет Миронова сняла более тысячи клипов для самых топовых артистов страны и является абсолютным рекордсменом по производству музыкального видеоконтента в стране.

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У посетителей выставки будет возможность увидеть процесс производства легендарных видеоклипов и «закулисье» работы клипмейкера. . Таким образом, арт-медиа выставка стала одним из способов коммуникации между Ириной Мироновой и зрителем.

Редакция JAZZ FM особенно советует индивидуальные экскурсии от автора, в рамках которых Миронова лично показывает экспозицию и рассказывает нескучные истории о создании видеомузыкальных миров. И вишенка на торте: знакомство с уникальной концепцией проекта «35 звезд на 35 мм» , реализованного Ириной в рамках ребрендинга одного из музыкальных телеканалов. Тогда же Ирина Миронова воссоздала формат Instagram-stories (еще до появления Instagram), в рамках запуска первого реалити-шоу с Ксенией Собчак “Блондинка в шоколаде”.

В М’АРСе будет интересно всем, ведь выставка не только для столичного бомонда и, вращающихся в музыкальной сфере людей, но и для обычных людей.

Развивайтесь и расслабляйтесь вместе с Радио JAZZ!

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Культура
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