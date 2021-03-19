JAZZ FM приглашает на выставку клипмейкера Мироновой в центр М’АРС

У посетителей выставки будет возможность увидеть процесс производства легендарных видеоклипов и «закулисье» работы клипмейкера. . Таким образом, арт-медиа выставка стала одним из способов коммуникации между Ириной Мироновой и зрителем.

Редакция JAZZ FM особенно советует индивидуальные экскурсии от автора, в рамках которых Миронова лично показывает экспозицию и рассказывает нескучные истории о создании видеомузыкальных миров. И вишенка на торте: знакомство с уникальной концепцией проекта «35 звезд на 35 мм» , реализованного Ириной в рамках ребрендинга одного из музыкальных телеканалов. Тогда же Ирина Миронова воссоздала формат Instagram-stories (еще до появления Instagram), в рамках запуска первого реалити-шоу с Ксенией Собчак “Блондинка в шоколаде”.

В М’АРСе будет интересно всем, ведь выставка не только для столичного бомонда и, вращающихся в музыкальной сфере людей, но и для обычных людей.

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