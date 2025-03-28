Умер участник группы Jefferson Airplane Боб Харви

Бас-гитарист группы Jefferson Airplane Роберт «Боб» Брайан Харви умер в возрасте 90 лет.

Музыкант вошел в первый состав рок-группы, созданной в 1965 году, однако недолго продержался в коллективе.

Роберт Харви родился в штате Вашингтон. Помимо участия в группе Jefferson Airplane также был одним из основателей блюграсс-группы Slippery Rock String Band.

Вместе с с певцом и актером Полом Уильямсом играл и в коллективе Holy Mackerel.

