Умер участник группы Jefferson Airplane Боб Харви
28 марта 202517:34
Бас-гитарист группы Jefferson Airplane Роберт «Боб» Брайан Харви умер в возрасте 90 лет.
Музыкант вошел в первый состав рок-группы, созданной в 1965 году, однако недолго продержался в коллективе.
Роберт Харви родился в штате Вашингтон. Помимо участия в группе Jefferson Airplane также был одним из основателей блюграсс-группы Slippery Rock String Band.
Вместе с с певцом и актером Полом Уильямсом играл и в коллективе Holy Mackerel.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru