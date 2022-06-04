Известный актер Джаред Лето опубликовал ролик с мемом о «Морбиусе»
Популярный актер Джаред Лето опубликовал в Twitter видеоролик с шуткой о провальном фильме «Морбиус», в котором он сыграл.
Пользователи соцсетей часто высмеивали ленту, и наиболее популярным стал мем с фразой «Itʼs morbin' time» («Время морбить»). Ее Лето произносил, в шутку рекламируя продолжение «Морбиуса».
В ролике Лето читает сценарий фильма под названием «Морбиус 2: Время морбить» («Morbius 2: Itʼs Morbin' Time»).
В описании к видео актер написал: «Какое сейчас время?».
Фильм «Морбиус» признан публикой и критиками одним из самых провальных в истории Marvel. Российские зрители не увидели фильм из-за санкций.
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