Известный актер Джаред Лето опубликовал ролик с мемом о «Морбиусе»

Пользователи соцсетей часто высмеивали ленту, и наиболее популярным стал мем с фразой «Itʼs morbin' time» («Время морбить»). Ее Лето произносил, в шутку рекламируя продолжение «Морбиуса».

В ролике Лето читает сценарий фильма под названием «Морбиус 2: Время морбить» («Morbius 2: Itʼs Morbin' Time»).

В описании к видео актер написал: «Какое сейчас время?».

Фильм «Морбиус» признан публикой и критиками одним из самых провальных в истории Marvel. Российские зрители не увидели фильм из-за санкций.

