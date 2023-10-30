Известного барда обманули на 750 тысяч рублей с помощью приложения для телефона

Уточняется, что инцидент произошёл 26 октября. Позвонившие исполнителю мошенники представились сотрудниками службы безопасности мобильного оператора и заявили о необходимости установить приложение, якобы для защиты личных данных.

Ничего не подозревающий Шайдуллин скачал программу, благодаря которой злоумышленники получили доступ к его картам и сняли с них деньги. В настоящее время полицейские ищут aферистов.

Ранее российский актер Павел Деревянко рассказал, что его бывший друг Григорий Мулузян обманул артиста на 45 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

