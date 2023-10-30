Известного барда обманули на 750 тысяч рублей с помощью приложения для телефона
Бард Наиль Шайдуллин лишился 756 тысяч рублей после того, как скачал приложение на смартфон, сообщает Life.ru.
Уточняется, что инцидент произошёл 26 октября. Позвонившие исполнителю мошенники представились сотрудниками службы безопасности мобильного оператора и заявили о необходимости установить приложение, якобы для защиты личных данных.
Ничего не подозревающий Шайдуллин скачал программу, благодаря которой злоумышленники получили доступ к его картам и сняли с них деньги. В настоящее время полицейские ищут aферистов.
Ранее российский актер Павел Деревянко рассказал, что его бывший друг Григорий Мулузян обманул артиста на 45 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru