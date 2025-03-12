Издательство «АСТ» поменяет обложку книги «Ведьмак. Перекресток воронов»

Таким образом в издательстве отреагировали на критику поклонников книг о Ведьмаке, которые заподозрили компанию в использовании искусственного интеллекта при создании обложки.

Представители издательства заявили, что обложку нарисовал живой человек - художник издательства, которые ранее работал над обложками книг серий «Мастера фантазии», «Легенды хоррора» и «Мастера ужасов». Пресс-служба также опубликовала промежуточные версии обложки «Перекрестков воронов».

Известно, что официальный перевод книги выполнил Вадим Кумок, который работал над предыдущей частью цикла «Ведьмак», напоминает «Радиоточка НСН».

