Изабеллу Росселлини наградят за вклад в кинематограф
26 сентября 202413:59
Итальянскую актрису Изабеллу Росселлини наградят призом за вклад в кинематограф на предстоящей церемонии вручения премии Европейской киноакадемии, сообщает «Variety».
Росселлини получила широкую известность после выхода фильма Дэвида Линча «Синий бархат» 1986 года.
Награждение пройдет в Швейцарии 7 декабря.
Ранее стало известно, что актера Брайана Крэнстона наградят за вклад в киноиндустрию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru