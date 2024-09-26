Изабеллу Росселлини наградят за вклад в кинематограф

Итальянскую актрису Изабеллу Росселлини наградят призом за вклад в кинематограф на предстоящей церемонии вручения премии Европейской киноакадемии, сообщает «Variety».

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Росселлини получила широкую известность после выхода фильма Дэвида Линча «Синий бархат» 1986 года.

Награждение пройдет в Швейцарии 7 декабря.

Ранее стало известно, что актера Брайана Крэнстона наградят за вклад в киноиндустрию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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