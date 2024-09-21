Джонни Деппу вручат награду за достижения всей жизни на Римском кинофестивале
Американский актер Джонни Депп будет удостоен награды за достижения всей жизни на Римском кинофестивале, пишет The Independent.
Римский кинофестиваль проводится между Венецианским и Туринским фестивалями. Церемония награждения состоится в октября. Помимо Деппа награды за достижения всей жизни получат кинематографисты Вигго Мортенсен и Фрэнсис Форд Коппола.
Депп представит на фестивале в Риме свою новую режиссерскую работу - киноленту «Моди». Фильм рассказывает о 48 часах из жизни художника Амадео Модильяни во время Первой мировой войны.
Коппола представит в Италии «Мегалополис», а Мортенсен - вестерн «Мертвые не причиняют боли».
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