Джонни Деппу вручат награду за достижения всей жизни на Римском кинофестивале

Римский кинофестиваль проводится между Венецианским и Туринским фестивалями. Церемония награждения состоится в октября. Помимо Деппа награды за достижения всей жизни получат кинематографисты Вигго Мортенсен и Фрэнсис Форд Коппола.

Депп представит на фестивале в Риме свою новую режиссерскую работу - киноленту «Моди». Фильм рассказывает о 48 часах из жизни художника Амадео Модильяни во время Первой мировой войны.

Коппола представит в Италии «Мегалополис», а Мортенсен - вестерн «Мертвые не причиняют боли».

Ранее стало известно, что фильм «Жизнь» (Sterben) немецкого режиссера Маттиаса Гласнера выйдет в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

