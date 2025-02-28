Изабелла Росселлини получила роль в фильме об Уоллис Симпсон

Итальянская киноактриса Изабелла Росселлини сыграет в новом фильме «Горький конец» о жизни избранницы британского короля Эдуарда VIII, американки Уоллис Симпсон, сообщает Deadline.

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Картина расскажет о последних днях женщины, из-за которой король Эдуард VIII отрекся от престола. Её роль на экране воплотит Джоан Коллинз. Росселлини сыграет Сюзанн Блум — адвоката и доверенное лицо главной героини.

Режиссерское кресло на проекте займет Майк Ньюэлл, снявший до этого «Улыбку Моны Лизы», а также «Гарри Поттер и Кубок огня». Начало съемочного периода запланировано на май этого года.

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ФОТО: AP/TASS
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