Изабелла Росселлини получила роль в фильме об Уоллис Симпсон

Картина расскажет о последних днях женщины, из-за которой король Эдуард VIII отрекся от престола. Её роль на экране воплотит Джоан Коллинз. Росселлини сыграет Сюзанн Блум — адвоката и доверенное лицо главной героини.

Режиссерское кресло на проекте займет Майк Ньюэлл, снявший до этого «Улыбку Моны Лизы», а также «Гарри Поттер и Кубок огня». Начало съемочного периода запланировано на май этого года.

Ранее стало известно, что Деми Мур получила первую номинацию на «Оскар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

