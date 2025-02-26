Джон Литгоу сыграет Дамблдора в сериале от НВО
В новом сериале НВО о Гарри Поттере роль директора школы чародейства и волшебства «Хогвартс», профессора Альбуса Дамблдора сыграет американский актёр, писатель и музыкант Джон Литгоу. Об этом сам артист рассказал в интервью изданию Screen Rant.
По его словам, приглашение сыграть эту роль стало для него полной неожиданностью.
«Мне будет около 87 лет на вечеринке по случаю окончания съемок, но я сказал «да»», - рассказал Литгоу.
В настоящее время он – единственный актер, кто подтвердил своё участие в сериале по романам Джоан Роулинг. Исполнители других ролей пока НВО держатся в секрете. Начало съемочного периода намечено на лето этого года, а премьера первого сезона на 2027 год.
Ранее стало известно, что Бретт Голдстайн из «Теда Лассо» может сыграть Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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