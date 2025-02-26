Джон Литгоу сыграет Дамблдора в сериале от НВО

По его словам, приглашение сыграть эту роль стало для него полной неожиданностью.

«Мне будет около 87 лет на вечеринке по случаю окончания съемок, но я сказал «да»», - рассказал Литгоу.

В настоящее время он – единственный актер, кто подтвердил своё участие в сериале по романам Джоан Роулинг. Исполнители других ролей пока НВО держатся в секрете. Начало съемочного периода намечено на лето этого года, а премьера первого сезона на 2027 год.

Ранее стало известно, что Бретт Голдстайн из «Теда Лассо» может сыграть Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

