Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов исключил из городского совета по культуре и искусству художника Покраса Лампаса, актрису Ксению Раппопорт и бывшего заведующего отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова. Постановление опубликовано на сайте электронного фонда правовых и нормативно-технических документов.

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Все трое исключенных ранее публично осудили специальную военную операцию в Украине. Также из состава совета вышел бывший директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», совет по культуре был основан в 2011 году. Пост руководителя занимает лично губернатор Беглов. В его состав входят директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, его сын и вице-губернатор Борис Пиотровский, актер Михаил Боярский, актриса и депутат ЗакСа Анастасия Мельникова, виолончелист, народный артист России Сергей Ролдугин и другие.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:Санкт-ПетербургАлександр БегловКультура
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