В Госдуме заявили о разработке кодекса чести деятелей культуры

Он также отметил, что из России уехали «считанные единицы» артистов, хотя СМИ говорят об обратном, что не соответствует действительности.

Ранее заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала идею лишать госфинансирования целые творческие коллективы, если хотя бы один его штатный или внештатный представитель осуждает спецоперацию РФ на Украине или призывает к антироссийским санкциям.

