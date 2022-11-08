В Госдуме заявили о разработке кодекса чести деятелей культуры

Кодекс чести деятелей культуры находится в разработке, заявил депутат Госдумы Николай Бурляев, передает РИА Новости.

По его словам, это обусловлено необходимостью создать «культурный фронт России».

«Это не цензура!»: В Госдуме готовятся оставить осудивших СВО киношников без денег

Он также отметил, что из России уехали «считанные единицы» артистов, хотя СМИ говорят об обратном, что не соответствует действительности.

Ранее заслуженная артистка РСФСР, депутат Госдумы Елена Драпеко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала идею лишать госфинансирования целые творческие коллективы, если хотя бы один его штатный или внештатный представитель осуждает спецоперацию РФ на Украине или призывает к антироссийским санкциям.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:КультураГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры