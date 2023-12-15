Из сиквела «Дневника Бриджит Джонс» вырезали сцену с поцелуем девушек

Стриминговые сервисы в России вырезали из сиквела «Дневника Бриджит Джонс» сцену поцелуя двух героинь.

Лазарев удалил клип после обвинений в пропаганде ЛГБТ*

Такую версию фильма транслирует, например, «Кинопоиск». В 10-секундном кадре девушки целуются. Эта сцена сильно влияет на сюжет, а из-за ее отсутствия теряется важная сюжетная линия.

Ранее Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил в России движение ЛГБТ. После этого Выборгский суд усмотрел в клипе Сергея Лазарева на песню «Так красиво» пропаганду ЛГБТ и оштрафовал за трансляцию петербургский канал Aiva на 500 тысяч рублей. После этого Лазарев удалил клип с сайта и YouTube-канала, напоминает RT.

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ФОТО: кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"
ТЕГИ:ЦензураФильм

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