Из сиквела «Дневника Бриджит Джонс» вырезали сцену с поцелуем девушек

Такую версию фильма транслирует, например, «Кинопоиск». В 10-секундном кадре девушки целуются. Эта сцена сильно влияет на сюжет, а из-за ее отсутствия теряется важная сюжетная линия.

Ранее Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил в России движение ЛГБТ. После этого Выборгский суд усмотрел в клипе Сергея Лазарева на песню «Так красиво» пропаганду ЛГБТ и оштрафовал за трансляцию петербургский канал Aiva на 500 тысяч рублей. После этого Лазарев удалил клип с сайта и YouTube-канала, напоминает RT.

