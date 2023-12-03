Лазарев удалил клип после обвинений в пропаганде ЛГБТ*

Российский певец Сергей Лазарев удалил со своего официального сайта и в YouTube-канале клип на песню «Так красиво», сообщает Telegram-канал «Подъем».

Останина заявила, что Лазарев и Киркоров пропагандируют нетрадиционные ценности

Это произошло после обвинения со стороны Выборгского районного суда Санкт-Петербурга в пропаганде нетрадиционных отношений.

Ранее он оштрафовал музыкальный телеканал Aiva за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

*запрещенная экстремистская организация

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ФОТО: Михаил Соколов
ТЕГИ:ПевецСергей Лазарев

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