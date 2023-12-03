Лазарев удалил клип после обвинений в пропаганде ЛГБТ*

Премьер-министр Израиля Нетаньяху распорядился отозвать переговорщиков из Катара К проекту создания Лунной станции помимо РФ и КНР готовы присоединиться ОАЭ, Белоруссия и Пакистан В Вахтанговском театре-премьера, сказка «Обыкновенное чудо» в постановке Ивана Поповски «НАШЕ Радио» отмечает юбилей! УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций сезона-2024/2025