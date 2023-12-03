Лазарев удалил клип после обвинений в пропаганде ЛГБТ*
3 декабря 202303:38
Российский певец Сергей Лазарев удалил со своего официального сайта и в YouTube-канале клип на песню «Так красиво», сообщает Telegram-канал «Подъем».
Это произошло после обвинения со стороны Выборгского районного суда Санкт-Петербурга в пропаганде нетрадиционных отношений.
Ранее он оштрафовал музыкальный телеканал Aiva за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
*запрещенная экстремистская организация
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru