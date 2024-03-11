СМИ: из международной телеверсии «Оскара» убрали награждение украинского фильма

Награждение украинского документального фильма «20 дней в Мариуполе» вырезали из международной версии 96-й церемонии вручения наград киноакадемии США «Оскар», сообщил телеканал «Общественное».

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Журналисты получили материалы от организаторов церемонии и обнаружили, что награждения создателей украинской ленты в телеверсии нет.

В сообщении телеканала говорится, что редакция выразила возмущение организаторам «Оскара» The Walt Disney Company Limited. Украинская лента победила в номинации «Лучший документальный фильм».

В категории «Лучший фильм года» «Оскар» получил фильм режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Лучшим актером признан Киллиан Мерфи, лучшей актрисой - Эмма Стоун, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/prayitno
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