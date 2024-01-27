Иван Янковский получил пятого «Золотого орла» и извинился перед отцом

Иван Янковский получил «Золотого орла» в пятый раз. Последняя награда стала первой в сериальной номинации. Также актер в этой категории был номинирован за роль в сериале «Плейлист волонтера». Он конкурировал со своим отцом, актером Филиппом Янковским, сыгравшим в сериале «Черное облако».

Янковский отметил, что ему было интересно номинироваться «с самим собой» и с отцом

«Что может быть веселее, чем быть не только номинированным, но и номинированным с самим собой, а еще быть номинированным со своим отцом. «Уже и в том году меня папа наругал, что я получал четвертого своего "Орла". Но сейчас, боюсь, когда я обошел его в номинации, еще и получив пятый. Мне дико неудобно, пап. Прости меня, это отвратительное ощущение. Классное ощущение, но оно очень интересное», – рассказал Янковский.

Сериал «Фишер» удостоен награды «Золотого Орла» в номинации «Лучший проект онлайн-платформы».

Ранее стало известно, что звезда «Слова пацана» Иван Янковский снимется в драматическом сериале «Аутсорс» режиссера Душана Глигорова. Создателями ленты выступают онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда», напоминает «Радиоточка НСН».







