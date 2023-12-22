Актер Иван Янковский эмоционально обратился к зрителям после финала «Слова пацана»

Актер Иван Янковский, сыгравший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», обратился к зрителям в день выхода финальной серии. Артист опубликовал эмоциональный пост в соцсетях.

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Ранее на экраны вышел последний эпизод проекта о криминальных подростковых группировках Татарстана, в котором 33-летний Янковский исполнил роль Вовы Адидаса, отмечает Ura.ru.

«Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее ... Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали», — написал актер.

Янковский также опубликовал кадр со съемочной площадки и поблагодарил всех за потрясающее «путешествие».

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ФОТО: онлайн-кинотеатр Wink, кадр с видео
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