Актер Иван Янковский эмоционально обратился к зрителям после финала «Слова пацана»
Актер Иван Янковский, сыгравший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», обратился к зрителям в день выхода финальной серии. Артист опубликовал эмоциональный пост в соцсетях.
Ранее на экраны вышел последний эпизод проекта о криминальных подростковых группировках Татарстана, в котором 33-летний Янковский исполнил роль Вовы Адидаса, отмечает Ura.ru.
«Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее ... Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали», — написал актер.
Янковский также опубликовал кадр со съемочной площадки и поблагодарил всех за потрясающее «путешествие».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru