Иван Ургант выступит на фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге
Телеведущий и музыкант Иван Ургант попал в список участников музыкального фестиваля «Антон тут рядом», который организован одноимённым благотворительным фондом. Соответствующая информация содержится в опубликованной афише мероприятия.
Уточняется, что фестиваль «Антон тут рядом» пройдёт в Санкт-Петербурге на территории Севкабель Порта 21 августа. Иван Ургант указан в афише под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант.
«Певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый», - описали его организаторы.
Ранее выступление Урганта исключили из программы вечера памяти барда Булата Окуджавы «Заезжий музыкант» в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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