Иван Ургант выступит на фестивале «Антон тут рядом» в Петербурге

Уточняется, что фестиваль «Антон тут рядом» пройдёт в Санкт-Петербурге на территории Севкабель Порта 21 августа. Иван Ургант указан в афише под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант.

«Певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый», - описали его организаторы.

Ранее выступление Урганта исключили из программы вечера памяти барда Булата Окуджавы «Заезжий музыкант» в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

