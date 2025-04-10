«Неловко даже»: Познер отреагировал на проверку Урганта Минюстом
Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал проверку на признаки деятельности иностранного агента в отношении его коллеги Ивана Урганта. Об этом Познер рассказал в беседе с изданием «Абзац».
Ранее стало известно, что Минюст России проверяет наличие оснований для признания Урганта иноагентом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Что касается подобного рода вещей, то да, они вызывают у меня... Как вам сказать, как-то неловко даже, я бы сказал так», – поделился Познер.
Как отметил телеведущий, он «ничего не может поделать». Вместе с тем журналист указал, что не испытывает опасений по поводу судьбы проекта «Путешествия Познера и Урганта», и призвал дождаться итогов проверки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru