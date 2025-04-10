«Неловко даже»: Познер отреагировал на проверку Урганта Минюстом

Второй раунд консультаций делегаций России и США проходит в Стамбуле

Новые правила продажи билетов в театры по документам могут быть отменены в скором времени

Строительство двух новых водохранилищ в Крыму начнется в текущем году

Глава Челябинской области распорядился наградить учителей, которые задержали школьного дебошира

Рожденный в 2154 году американец требует от властей США пособий по безработице