Иван Ургант улетел в Исландию
Актёр и телеведущий Иван Ургант опубликовал в своих соцсетях шуточный ролик из Исландии, куда улетел на отдых.
На видео шоумен, который едет по равнине, исполняет переделанную «Песню мушкетёров» из советского фильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетёра».
«Опять скрипит потёртое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, занесло, неужто вам Рейкьявик по карману? Потра-потра-потратили мы 48 тысяч», — поёт телеведущий.
Ранее Ургант на премьере фильма «Вызов» заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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