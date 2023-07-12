Иван Ургант улетел в Исландию

Актёр и телеведущий Иван Ургант опубликовал в своих соцсетях шуточный ролик из Исландии, куда улетел на отдых.

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На видео шоумен, который едет по равнине, исполняет переделанную «Песню мушкетёров» из советского фильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетёра».

«Опять скрипит потёртое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, занесло, неужто вам Рейкьявик по карману? Потра-потра-потратили мы 48 тысяч», — поёт телеведущий.

Ранее Ургант на премьере фильма «Вызов» заявил, что обязательно вернется в эфир Первого канала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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