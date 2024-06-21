Иван Ургант назвал «Онегина» одним из самых страшных фильмов

В интервью Ургант рассказал о фильмах, которые сильно напугали его в детстве. Ведущий вспомнил о картине «Заклятие долины змей», которую он увидел в кинотеатре и которая по-настоящему испугала его. Также Ургант причислил к пугающим фильмам кинокартину «Пестрая лента» про Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Третьим фильмом, напугавшим телеведущего, стал «Онегин».

Ранее Ургант вернулся на экраны после долгого перерыва, приняв участие в подкасте Kuji, напоминает RT.