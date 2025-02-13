Италия готова забрать к себе «Мону Лизу» на временное хранение
Итальянские чиновники выразили готовность принять в стране на временное хранение «Мону Лизу» Леонардо да Винчи после того, как в СМИ появились сообщения о плачевном состоянии выставочных помещений парижского Лувра.
Ранее во Франции была обнародована служебная записка директора Лувра Лоранс де Кар, которая сообщила главе Минкультуры страны Рашиде Дати о том, что музейный фонд устарел до «тревожного уровня». Специалисты говорят о больших перепадах температур в выставочных залах, губительных для произведений искусства.
В Италии предложили передать шедевр да Винчи на временное хранение в Ломбардию. Чиновники отметили, что там ее смогут увидеть тысячи гостей Зимних Олимпийский игр, которые пройдут в Милане в 2026 году.
Ранее стало известно, что для осмотра «Мона Лизы» потребуется еще один билет в дополнение к стандартному, напоминает RT. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что «Мона Лиза» будет выставляться в отдельном зале, независимым от остальной экспозиции Лувра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru