Итальянский певец Pupo заявил, что приехал в Россию без политических намерений
Итальянский певец и композитор Энцо Гинацци (Pupo) назвал ошибкой отмену русской культуры на Западе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнителя.
Pupo добавил, что выступает против эмбарго любого народа. Он приезжает в Россию с конца 1970-х годов, очередной приезд в Москву связан с концертом в Кремлевском дворце, который запланирован на 15 марта. В рамках выступления он исполнит три композиции на русском языке.
«В своем концерте хочу передать посыл, чтобы в мир вернулся мир. Я здесь без каких-либо политических намерений», - сказал он.
В конце 2023 году итальянский певец также посетил с концертами Красноярск и Новосибирск, передает «Радиоточка НСН».
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