Итальянский певец Pupo заявил, что приехал в Россию без политических намерений

Pupo добавил, что выступает против эмбарго любого народа. Он приезжает в Россию с конца 1970-х годов, очередной приезд в Москву связан с концертом в Кремлевском дворце, который запланирован на 15 марта. В рамках выступления он исполнит три композиции на русском языке.

«В своем концерте хочу передать посыл, чтобы в мир вернулся мир. Я здесь без каких-либо политических намерений», - сказал он.

В конце 2023 году итальянский певец также посетил с концертами Красноярск и Новосибирск, передает «Радиоточка НСН».

