Итальянский певец Пупо выступит в России
Итальянский певец Энцо Гинацци, более известный под сценическим псевдонимом Пупо, в своих соцсетях заявил, что выступит в Москве.
По его словам, в ходе концерта 15 марта он и его команда намерены записать специальный телевизионный выпуск «Пупо и друзья».
«Это будет мой скромный вклад в дело Мира. Вместо того, чтобы спокойно сидеть дома, я решил отправиться в «окопы», - написал музыкант.
Ранее Гинацци заявил, что в 2023 году из-за угроз был вынужден отказаться от поездки в Москву и участия в Международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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