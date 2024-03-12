Итальянский певец Пупо выступит в России

По его словам, в ходе концерта 15 марта он и его команда намерены записать специальный телевизионный выпуск «Пупо и друзья».

«Это будет мой скромный вклад в дело Мира. Вместо того, чтобы спокойно сидеть дома, я решил отправиться в «окопы», - написал музыкант.

Ранее Гинацци заявил, что в 2023 году из-за угроз был вынужден отказаться от поездки в Москву и участия в Международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

