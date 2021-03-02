Анджелина Джоли продала подаренную бывшим мужем картину Черчилля
Анджелина Джоли выставила на аукцион Christie's в Лондоне пейзаж, написанный Уинстоном Черчиллем в 1943 году. За картину предложили рекордную сумму в $11,5 млн.
Сообщается, что этот пейзаж был единственным написанным британским лидером во время Второй мировой войны.
В 2011 году пейзаж кисти Уинстона Черчилля выкупил Брэд Питт для подарка супруге - Анджелине Джоли. Через несколько лет они развелись.
В 2014 году другая картина Черчилля ушла с молотка на 2,7 млн долларов на аукционе Sotheby's.
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