Анджелина Джоли продала подаренную бывшим мужем картину Черчилля

Анджелина Джоли выставила на аукцион Christie's в Лондоне пейзаж, написанный Уинстоном Черчиллем в 1943 году. За картину предложили рекордную сумму в $11,5 млн.

Сообщается, что этот пейзаж был единственным написанным британским лидером во время Второй мировой войны.

В 2011 году пейзаж кисти Уинстона Черчилля выкупил Брэд Питт для подарка супруге - Анджелине Джоли. Через несколько лет они развелись.

В 2014 году другая картина Черчилля ушла с молотка на 2,7 млн долларов на аукционе Sotheby's.

