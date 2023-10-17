Историк моды Васильев намекнул на возможное возвращение на Первый канал
17 октября 202313:30
Историк моды Александр Васильев рассказал, что настоящее время у него много проектов, сообщает NEWS.ru.
По его словам, это выставки во многих странах мира, а также выездная школа. При этом он не исключает возвращения на «Первый канал» в шоу «Модный приговор».
«Со мной ведут переговоры, но больше ничего сказать не могу», — заключил Васильев.
Ранее Васильев опроверг все слухи о его якобы отъезде из России, пояснив, что просто не любит подолгу сидеть на одном месте и много путешествует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru