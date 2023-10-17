Историк моды Васильев намекнул на возможное возвращение на Первый канал

По его словам, это выставки во многих странах мира, а также выездная школа. При этом он не исключает возвращения на «Первый канал» в шоу «Модный приговор».

«Со мной ведут переговоры, но больше ничего сказать не могу», — заключил Васильев.

Ранее Васильев опроверг все слухи о его якобы отъезде из России, пояснив, что просто не любит подолгу сидеть на одном месте и много путешествует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».