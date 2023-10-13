Историк моды Александр Васильев опроверг сообщения об эмиграции
Историк и эксперт моды Александр Васильев опроверг все слухи о его якобы отъезде из России, сообщает издание Клео.Ру.
Он рассказал, что просто не любит подолгу сидеть на одном месте и много путешествует.
Васильев признал, что испытывает некоторые затруднения с постоянным заработком после закрытия шоу «Модный приговор» с его участием на «Первом канале». По его словам, приходится ездить с выступлениями по разным городам.
Историк моды отметил, что зачастую сталкивается с запретом на его встречи со любителями моды. По его словам, после выяснилось, что, таким образом, ему мстит некая высокопоставленная дама, которая была когда-то им отвергнута.
Ранее Александр Васильев рассказал об уникальных работах Пако Рабана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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