Источники рассказали о первых словах Бабкиной после выхода из комы

По данным газеты, Бабкина в первую очередь попросила поесть. В частности, как уточняется, певица попросила жареную картошку с грибами и квашеную капусту, однако, вспомнив о диете, обратилась к больничному меню. Кроме того, источники заявили, что реакцией на информацию о том, что она провела в коме неделю, Бабкина отреагировала словом: "Охренеть!"

Ранее стало известно, что у Бабкиной была диагностирована пневмония. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние медикаментозной комы.

