Источники рассказали о первых словах Бабкиной после выхода из комы
Артистка Надежда Бабкина вышла из комы, сильно удивившись тому, что была без сознания целую неделю. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на собственные источники.
По данным газеты, Бабкина в первую очередь попросила поесть. В частности, как уточняется, певица попросила жареную картошку с грибами и квашеную капусту, однако, вспомнив о диете, обратилась к больничному меню. Кроме того, источники заявили, что реакцией на информацию о том, что она провела в коме неделю, Бабкина отреагировала словом: "Охренеть!"
Ранее стало известно, что у Бабкиной была диагностирована пневмония. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние медикаментозной комы.
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