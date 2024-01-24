Исландия может отказаться участвовать в «Евровидении» из-за Израиля

Исландия может отказаться от участия в конкурсе песни «Евровидение» в знак протеста против военного конфликта в секторе Газа. Об этом сообщила исландская радиовещательная служба RUV.

Израилю разрешат принять участие в «Евровидении»

Отмечается, что часть аудитории в Исландии недовольна участием Израиля в конкурсе. Окончательное решение относительно «Евровидения» примут после консультации с победителем исландского национального конкурса Söngvakeppnin 2024.

Ранее Ассоциация композиторов и авторов песенных текстов страны призвала бойкотировать «Евровидение» в знак протеста против действий Израиля в Газе.

«Евровидение» в 2024 году пройдет в шведском Мальме, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонкурсИзраильИсландияЕвровидение

Горячие новости

Все новости

партнеры