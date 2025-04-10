Еще один фильм Серебрянникова покажут на Каннском кинофестивале

Картина рассказывает о побеге в Южную Америку доктора-нациста Йозефа Менгеле, которого сыграл немецкий актер Аугуст Диль (Воланд из «Мастера и Маргариты»).

Для Серебренникова это шестое появление в Каннах, но впервые не в конкурсе.

Ранее стало известно, что Серебренников свою следующую картину снимет о любви и на французском языке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

