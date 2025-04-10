Еще один фильм Серебрянникова покажут на Каннском кинофестивале
Фильм российского режиссера Кирилла Серебрянникова «Исчезновение Йозефа Менгеле» официально вошел в программу Каннского кинофестиваля.
Он будет представлен во внеконкурсной категории «Cannes Premiere».
Картина рассказывает о побеге в Южную Америку доктора-нациста Йозефа Менгеле, которого сыграл немецкий актер Аугуст Диль (Воланд из «Мастера и Маргариты»).
Для Серебренникова это шестое появление в Каннах, но впервые не в конкурсе.
Ранее стало известно, что Серебренников свою следующую картину снимет о любви и на французском языке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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