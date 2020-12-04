Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище
Президента Пушкинского музея Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Она пожелала быть захороненной рядом с мужем и матерью. По данным ТАСС, Антонова была кремирована.
Накануне прощание с Ириной Антоновой состоялось в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса. Народный артист РФ Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы» исполнили музыкальное посвящение памяти Антоновой - произведения Генделя, Моцарта и Марчелло.
Ирина Антонова скончалась 30 ноября после заражения коронавирусом. Ей было 98 лет.
Актер Евгений Миронов рассказал, что Ирина Антонова научила его не только «правильно видеть» искусство, но и жизни, сообщает РИА ФАН.
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