Ирина Старшенбаум сыграет в британском сериале

Российская актриса Ирина Старшенбаум снимется в сериале «Земля обетованная» британского режиссера Майкла Уинтерботта. Как сообщает The Variety, в основном составе актёров такие британские звёзды как Дуглас Бут, известный по ролям в фильмах «Красавица для чудовища» и «Голем», а также Гарри Меллинг, известный по работам в лентах «Гарри Поттер» и «Ход королевы».

По сценарию Бут сыграет в сериале полицейского, а Меллинг воплотится борцом за свободу сионистского поэта и оппозиционного политического деятеля Авраама Штерна. Какая роль отведена Старшенбаум, издание не уточняет.

Как пишет Газета.ру, действие политического триллера «Земля обетованная» («Promised Land») разворачивается в период британского мандата в Палестине 1930-х годов. До того, как произошло разделение этой территории и образовалось государство Израиль.

