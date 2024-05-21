Институт развития интернета (ИРИ) объявил номинантов III Национальной премии интернет-контента. В этом году авторов социально значимых проектов в интернете наградят в 22 номинациях. Церемония награждения состоится 30 мая в «Мосфильме».

Так, в номинации «Игровой фильм» представлены: «Поехавшая» Антона Маслова, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Здоровый человек» Петра Тодоровского, «Дыхание» Романа Каримова, а также «Повелитель ветра» Игоря Волошина.