ИРИ объявил номинантов III Национальной премии интернет-контента

Институт развития интернета (ИРИ) объявил номинантов III Национальной премии интернет-контента. В этом году авторов социально значимых проектов в интернете наградят в 22 номинациях. Церемония награждения состоится 30 мая в «Мосфильме».

Так, в номинации «Игровой фильм» представлены: «Поехавшая» Антона Маслова, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Здоровый человек» Петра Тодоровского, «Дыхание» Романа Каримова, а также «Повелитель ветра» Игоря Волошина.

«Вызов», «Праведник» и «Снегирь»: Каких наград ждать фаворитам премии «Ника»

На премию «дебют» претендуют короткометражный фильм «1963. Время, вперед!», картина «Премия», а также мультсериал «Пчелки».

Среди других номинаций: видеоконтент до трех минут, спецпроект в интернет-СМИ, короткометражный фильм, Telegram–канал и другие.

Ранее стало известно, что на премию кинематографических искусств «Ника» претендуют шесть российских фильмов. Так, на звание лучшего игрового фильма выдвинуты ленты «Вызов», «Праведник», «1993», «За нас с вами», «Снегирь», «Чувства Анны». Лидером по числу номинаций (13 категорий) стал фильм «Праведник» Сергея Урсуляка. В прошлом году торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» не проводилась, поэтому номинанты объявлены за два года.

Фильм «Снегирь» Бориса Хлебникова и картина «За нас с вами» Андрея Смирнова ожидаемо выступают фаворитами кинопремии «Ника», заявил в интервью НСН кинокритик Дмитрий Бортников.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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