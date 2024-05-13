«Вызов», «Праведник» и «Снегирь»: Каких наград ждать фаворитам премии «Ника»
Дмитрий Бортников заявил НСН, что награда ждет культового режиссера Андрея Смирнова с фильмом «За нас с вами», «Вызов» получит все «технические» призы, а Александру Яценко пророчат победу за игру в «Праведнике».
Фильм «Снегирь» Бориса Хлебникова и картина «За нас с вами» Андрея Смирнова ожидаемо выступают фаворитами кинопремии «Ника», заявил в интервью НСН кинокритик Дмитрий Бортников.
На премию кинематографических искусств «Ника» претендуют шесть российских фильмов. Так, на звание лучшего игрового фильма выдвинуты ленты «Вызов», «Праведник», «1993», «За нас с вами», «Снегирь», «Чувства Анны». Лидером по числу номинаций (13 категорий) стал фильм «Праведник» Сергея Урсуляка. В прошлом году торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» не проводилась, поэтому номинанты объявлены за два года.
«В шорт-листе по номинациям представлены лучшие киноработы за последние два года. Все, которые прогремели на фестивалях, все, про которые говорили эти два года. Все режиссеры и создатели известные. Конечно, есть и картины, которых незаслуженно обделили вниманием. Тот же самый Петр Тодоровский со своим «Здоровым человеком». Но надо понимать, что «Ника» - это государственная премия, отмечают людей, которые давно заслуживают. «Вызов», например, это один из самых главных фильмов для нашей страны в прошлом году. «За нас с вами» - это Андрей Смирнов, который вернулся в режиссуру спустя несколько лет, «Снегирь» Хлебникова тоже все очень ждали. Это картины, которые прогремели, это важные и нужные картины. Это фильмы, которые ожидали зрители», - рассказал он.
По его словам, победителем в одной из номинаций станет работа Хлебникова «Снегирь», награда ждет и культового режиссера Андрея Смирнова с фильмом «За нас с вами», а Александру Яценко кинокритик пророчит победу за актерскую работу в «Праведнике».
«Обязательно «Снегирь» Хлебникова должен что-то взять, там и актерские работы, и режиссура…все просится на награды. Андрею Смирнову что-то дадут обязательно, потому что он все-таки культовый режиссер. «Вызову», скорее всего, все технические награды отдадут. Что касается «Праведника», он собрал большие деньги в прокате, зрители к нему очень хорошо отнеслись. Вполне возможно, что фильм тоже что-то заберет, включая актерские работы. Александр Яценко до этого брал несколько призов. Скорее всего, в этот раз отметят обязательно», - отметил собеседник НСН.
Ранее член жюри кинопремии «Ника», кинокритик Давид Шнейдеров заявил «Радиоточке НСН», что среди номинантов очень много достойных фильмов, однако он отметил киноленты «1993» Александра Велединского и «За нас с вами» Андрея Смирнова. Кинокритик также рассказал, что считает «Нику» более независимой и более близкой к искусству премией, чем «Золотой орел».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Художник Никас Сафронов оставит государству квартиру и картины
- СМИ: Телеканал НТВ отменил показ выпуска шоу «Звезды» после возмущения Поплавской
- ВСУ перебросили на харьковское направление резервные подразделения
- Прокуратура проверит инцидент с самолетом в Подмосковье
- Карл III во время лечения от онкологии потерял вкус
- Два беспилотника ВСУ атаковали Белгород
- Женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника в Иваново
- СМИ: Народную артистку России Санаеву госпитализировали
- «АвтоВАЗ» повысил цены на ряд моделей Lada
- Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru