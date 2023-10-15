Иранского режиссера Мехрджуи и его супругу нашли мертвыми в их доме

Инцидент произошел 14 октября. Об обнаружении тел сообщила дочь режиссера.

По предварительным данным, Мехрджуи перед смертью избивали, на его теле обнаружены порезы. Жену режиссера задушили. Полиция начала поиск подозреваемых.

Мехрджуи снял более 20 картин. Его работу «Корова» отметили на Берлинском кинофестивале.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист РФ Анатолий Елизаров был найден мертвым в квартире на юге Москвы, передает «Радиоточка НСН».

