Иранский фильм «Между скалами» получил Гран-при кинофестиваля в Красноярском крае

Иранская лента «Между скалами» режиссера Мохтара Абдоллахи получила Гран-при Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой», который завершился в Красноярском крае, передает ТАСС.

На кинофестивале «Малая земля» представили ленту о важности диалога между людьми

Фильм рассказывает историю брата и сестры, которые вместе пасут скот высоко в горах.

Всего на конкурс было отобрано 100 картин из 2,5 тысяч заявок.

В номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм для детей и юношества» награду получил российский фильм «Кощей. Похититель невест» Романа Артемьева.

Ранее, снятый в России, короткометражный фильм отмечен наградой Каннского кинофестиваля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранФильмКрасноярский КрайКинофестиваль

Горячие новости

Все новости

партнеры