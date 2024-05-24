Иранский фильм «Между скалами» получил Гран-при кинофестиваля в Красноярском крае
Иранская лента «Между скалами» режиссера Мохтара Абдоллахи получила Гран-при Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой», который завершился в Красноярском крае, передает ТАСС.
Фильм рассказывает историю брата и сестры, которые вместе пасут скот высоко в горах.
Всего на конкурс было отобрано 100 картин из 2,5 тысяч заявок.
В номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм для детей и юношества» награду получил российский фильм «Кощей. Похититель невест» Романа Артемьева.
Ранее, снятый в России, короткометражный фильм отмечен наградой Каннского кинофестиваля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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