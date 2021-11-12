«Интеллигентный и остроумный»: Юморист поделился воспоминаниями о Коклюшкине

Нам будет не хватать скрипучего голоса и тонкой фигуры Коклюшкина, заявил советский юморист Семен Альтов. 


Виктор Коклюшкин был очень интеллигентным и остроумным человеком, которого нам будет не хватать. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил советский и российский писатель-сатирик, драматург Семен Альтов.

12 ноября умер российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Ему было 75 лет. По данным СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

«Поскольку мы жили в разных городах: я в Питере, он – в Москве – виделись мы не так часто. Но у меня в памяти остались очень теплые воспоминания. Виктор Коклюшкин был очень воспитанным, интеллигентным, остроумным человеком. Так смешно строить фразу, как это делал он – по-моему, не удавалось никому», - поделился воспоминаниями о коллеге Заслуженный деятель искусств РФ.
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Альтов напомнил, что сейчас на телевидении появилось большое количество юмористических программ, которые, по его словам, все равно не заменят творчество Коклюшкина.

«Но его скрипучего голоса и тонкой фигуры, я думаю, нам очень будет не хватать», - заключил сатирик.

Виктор Коклюшкин начал юмористическую деятельность в 1980 году. На эстраде его монологи читали такие артисты, как Ефим Шифрин, Евгений Петросян, Владимир Винокур и другие. Юморист также участвовал в таких передачах, как «Смехопанорама», «Аншлаг», «Измайловский парк» и другие.

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