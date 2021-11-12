«Интеллигентный и остроумный»: Юморист поделился воспоминаниями о Коклюшкине

Виктор Коклюшкин был очень интеллигентным и остроумным человеком, которого нам будет не хватать. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил советский и российский писатель-сатирик, драматург Семен Альтов.

12 ноября умер российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Ему было 75 лет. По данным СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

«Поскольку мы жили в разных городах: я в Питере, он – в Москве – виделись мы не так часто. Но у меня в памяти остались очень теплые воспоминания. Виктор Коклюшкин был очень воспитанным, интеллигентным, остроумным человеком. Так смешно строить фразу, как это делал он – по-моему, не удавалось никому», - поделился воспоминаниями о коллеге Заслуженный деятель искусств РФ.