Инстасамку уличили в плагиате текста песни Леди Гаги
Фанаты Инстасамки (Дарья Зотеева) заявили, что грядущий трек их любимицы почти дословно повторяет перевод хита Леди Гаги «Just Dance» 2008 года.
Исполнительница опубликовала в личном блоге тизер новой песни, в которой поётся: «О боже, помоги мне найти свой напиток! Где мои ключи? Я потеряла мобильник. Толпа танцует, лица размазаны. Кто включил мой любимый трек? Я не заказывала».
Поклонники Инстасамки в комментариях напомнили ей, что практически идентичные строчки есть в песне Леди Гаги.
«Толпа вокруг оживилась, лица стали смазанными. О боже, не могу найти свой напиток! Где мои ключи? Я потеряла мобильник. Что происходит на танцполе? Я обожаю этот трек, но перед глазами все плывёт», - поётся в хите американской певицы.
Ранее Инстасамку обвинили в пропаганде проституции и разврата среди молодежи и детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru