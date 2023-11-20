Инстасамку уличили в плагиате текста песни Леди Гаги

Исполнительница опубликовала в личном блоге тизер новой песни, в которой поётся: «О боже, помоги мне найти свой напиток! Где мои ключи? Я потеряла мобильник. Толпа танцует, лица размазаны. Кто включил мой любимый трек? Я не заказывала».

Поклонники Инстасамки в комментариях напомнили ей, что практически идентичные строчки есть в песне Леди Гаги.

«Толпа вокруг оживилась, лица стали смазанными. О боже, не могу найти свой напиток! Где мои ключи? Я потеряла мобильник. Что происходит на танцполе? Я обожаю этот трек, но перед глазами все плывёт», - поётся в хите американской певицы.

Ранее Инстасамку обвинили в пропаганде проституции и разврата среди молодежи и детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».