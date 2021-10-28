Иншаков рассказал о корейском дублере Джеки Чана

Даже такой известный постановщик трюков, как артист Джеки Чан, на съемочной площадке не обходится без каскадера. Об этом на пресс-конференции НСН заявил президент Ассоциации каскадёров России, актер и кинорежиссер Александр Иншаков. По его словам, в начале своей карьеры знаменитый актер работал самостоятельно и получал много травм.

«Даже у Джеки Чана есть хороший каскадер, кореец, который с ним работает 30 лет. В свое время, у Джеки Чана, когда он только начинал работать, снимался в Сингапуре, было колоссальное количество травм. Я не знаю, как это все оплачивалось, как это все решалось в процессе съемок, потому что, сто процентов, это все пролонгация картины. Но когда Джеки Чан начал работать в Голливуде, он подписал договор, согласно которому не может самостоятельно выполнять сложные трюки. Но это в порядке вещей», - рассказал Иншаков.

По его мнению, это правильно, так как травма актера чревата для съемочного процесса в том числе и материальными убытками.