Иншаков рассказал о корейском дублере Джеки Чана
Поначалу знаменитый гонконгский актер получал множество травм, самостоятельно выполняя трюки.
Даже такой известный постановщик трюков, как артист Джеки Чан, на съемочной площадке не обходится без каскадера. Об этом на пресс-конференции НСН заявил президент Ассоциации каскадёров России, актер и кинорежиссер Александр Иншаков. По его словам, в начале своей карьеры знаменитый актер работал самостоятельно и получал много травм.
«Даже у Джеки Чана есть хороший каскадер, кореец, который с ним работает 30 лет. В свое время, у Джеки Чана, когда он только начинал работать, снимался в Сингапуре, было колоссальное количество травм. Я не знаю, как это все оплачивалось, как это все решалось в процессе съемок, потому что, сто процентов, это все пролонгация картины. Но когда Джеки Чан начал работать в Голливуде, он подписал договор, согласно которому не может самостоятельно выполнять сложные трюки. Но это в порядке вещей», - рассказал Иншаков.
По его мнению, это правильно, так как травма актера чревата для съемочного процесса в том числе и материальными убытками.
Ранее в актерском цехе произошел ряд трагических случаев. В Америке во время съемок фильма «Ржавчина» голливудский актер Алек Болдуин, репетируя сцену, выстрелил в режиссёра Джоэла и оператора Хатчинс, которая скончалась в результате происшествия.
В Москве артист Большого театра умер прямо во время спектакля. 37-летний Евгений Кулеш получил травму головы, когда на сцене меняли декорации. Он умер до приезда скорой.
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