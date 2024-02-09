Инсайдер: Disney хочет вернуть Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря»
Американский актер и кинорежиссер Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья в новых «Пиратах Карбирского моря», сообщают СМИ со ссылкой на инсайдера под ником MyTimeToShineHello.
По его информации, действие новой части будет происходить на Гаити. Главным персонажем станет женщина-гаитянка.
Депп может вернуться к образу Джека Воробья, но в Disney решили, что он станет второстепенным персонажем, сообщил инсайдер.
В июле 2023 года 60-летнего Деппа экстренно госпитализировали в Будапеште. Актер приехал в Венгрию со своей группой Hollywood Vampires, передает «Радиоточка НСН».
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