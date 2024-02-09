Инсайдер: Disney хочет вернуть Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря»

По его информации, действие новой части будет происходить на Гаити. Главным персонажем станет женщина-гаитянка.

Депп может вернуться к образу Джека Воробья, но в Disney решили, что он станет второстепенным персонажем, сообщил инсайдер.

В июле 2023 года 60-летнего Деппа экстренно госпитализировали в Будапеште. Актер приехал в Венгрию со своей группой Hollywood Vampires, передает «Радиоточка НСН».

