Инсайдер: Disney хочет вернуть Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря»

Американский актер и кинорежиссер Джонни Депп может вернуться к роли капитана Джека Воробья в новых «Пиратах Карбирского моря», сообщают СМИ со ссылкой на инсайдера под ником MyTimeToShineHello.

Джонни Депп обратился к россиянам

По его информации, действие новой части будет происходить на Гаити. Главным персонажем станет женщина-гаитянка.

Депп может вернуться к образу Джека Воробья, но в Disney решили, что он станет второстепенным персонажем, сообщил инсайдер.

В июле 2023 года 60-летнего Деппа экстренно госпитализировали в Будапеште. Актер приехал в Венгрию со своей группой Hollywood Vampires, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com
ТЕГИ:DisneyКиноДжонни Депп

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