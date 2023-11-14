Бюджет Фонда кино может вырасти в 1,5 раза в 2024 году
Бюджет Фонда кино в следующем году могут увеличить до 9,4 миллиардов рублей, заявил ТАСС советник президента России, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой.
Отмечается, что в 2023 году бюджет составил порядка шести миллиардов. Увеличенные вложения позволят Фонду кино оказать поддержку большему количество российских фильмов.
По словам Толстого, Фонд кино стремится к регулярному появлению новинок в прокате, но качество все равно ставится выше количества.
Ранее Толстой выразил мнение, что запрет прокатного удостоверения и его отзыв у фильмов «Сказка» Александра Сокурова и «Айта» Степана Бурнашева – чрезмерные меры, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru