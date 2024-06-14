Imperial Orchestra выступит на Плюс Даче
Симфонический оркестр Imperial Orchestra выступит на Плюс Даче.
Зрители услышат саундтреки из известных фильмов и сериалов. Прозвучат музыкальные темы, например, из «Хода Королевы», «Пиратов Карибского моря», «Храброго сердца», «Властелина Колец», «Шерлока Холмса», «Ведьмака», «Последнего Самурая», «Игры Престолов».
Помимо популярных музыкальных произведений на сцене прозвучат «Времена года. Зима» Вивальди, «Шутка» Баха и «Танец рыцарей» из балета «Золушка» Прокофьева и другие музыкальные произведения.
Мероприятие состоится 20 июня в столичном Парке Горького.
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