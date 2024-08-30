Илья Учитель снимет сериал о поисках виновных в гибели Пушкина
30 августа 202412:59
Российский режиссер Илья Учитель, известный по работе над киносказкой «Летучий корабль», снимет сериал о поисках виновных дуэли, на которой погиб поэт Александр Пушкин, сообщает газета «Культура».
В центре сюжета - расследование гибели поэта, которое император Николай I поручил военному следователю Галахову. Под подозрением все, кто окружал Пушкина.
Сериал «Выстрел» покажет онлайн-кинотеатр «Иви». Дата премьеры пока неизвестна.
Ранее стартовали съемки масштабной исторической драмы о Петре I, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Илья Учитель снимет сериал о поисках виновных в гибели Пушкина
- Депутат Шолохов высмеял уехавших с начала СВО артистов
- Песков: Дуров никогда не встречался с Путиным
- Украинский пловец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде
- В Каменске-Шахтинском под Ростовом загорелся гостиный дом
- В Японии из-за тайфуна погибли четыре человека около 100 пострадали
- В России предложили провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами на границе
- СМИ: В реке Моча в Новой Москве нашли обломки беспилотника ВСУ
- «Евровидение-2025» пройдет в швейцарском Базеле
- Экс-замминистра обороны Попова поместили в «Лефортово»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru