«Икотка, Албаста и упыри»: В России назвали самых пугающих героев сказок
Самыми пугающими героями сказок для россиян являются икотки, ведьма Албаста и упыри. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследования сервиса Туту.
В Пермском крае дети больше всего боятся икотку - мифическое существо, похожее на плесень или маленькое мохнатое нечто. Оно обычно вселяется в женщин, когда они ругаются или пьют воду в гостях.
Другая популярная страшилка – упыри. Это существо, похожее на оборотня с длинными ногтями. В Якутии дети боятся юеров – по-другому «призраков». Так там называют неупокоенные души умерших, которые являются людям. В тюркоязычной мифологии в людей вселяла ужас Албаста, ненавидящая маленьких детей. Это ведьма, которая может предстать в образе дерева, повозки с сеном или другого неодушевленного предмета.
Ранее стало известно, что в России стартовали съемки сказки «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru