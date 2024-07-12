«Икотка, Албаста и упыри»: В России назвали самых пугающих героев сказок

В Пермском крае дети больше всего боятся икотку - мифическое существо, похожее на плесень или маленькое мохнатое нечто. Оно обычно вселяется в женщин, когда они ругаются или пьют воду в гостях.

Другая популярная страшилка – упыри. Это существо, похожее на оборотня с длинными ногтями. В Якутии дети боятся юеров – по-другому «призраков». Так там называют неупокоенные души умерших, которые являются людям. В тюркоязычной мифологии в людей вселяла ужас Албаста, ненавидящая маленьких детей. Это ведьма, которая может предстать в образе дерева, повозки с сеном или другого неодушевленного предмета.

Ранее стало известно, что в России стартовали съемки сказки «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

